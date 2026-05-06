Schluss mit Sonne: Unwetter und Schauer ziehen über Bayern

München - Bayern konnte sich die vergangenen Tage über zahlreiche Sonnenstunden freuen. Doch kurz vor dem Wochenende wird es wieder frischer im Freistaat.

In Bayern wird es wieder kälter. © Peter Kneffel/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es nach dem Wetterwechsel mit Gewittern und Regen stark bewölkt.

Wer unterwegs ist, sollte Regenschirm und Jacke griffbereit haben, denn im Tagesverlauf am Mittwoch ziehen von Südwesten her Schauer auf. Ab dem Nachmittag können nach der DWD-Vorhersage auch einzelne Gewitter dabei sein. Zudem sind lokal Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 17 und 22 Grad.

In Franken gab es am Abend und in der Nacht mehrere Unwettereinsätze. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken berichtete von kleineren Überschwemmungen und umgeknickten Bäumen.

Verletzte habe es nicht gegeben. In Unterfranken zählte die Polizei 18 Feuerwehreinsätze, unter anderem wegen Wassers oder Bäumen auf der Straße.