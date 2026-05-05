Gewitter und Starkregen: Ungemütliche Tage in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Das kurze sommerliche Hoch am ersten Maiwochenende ist vorbei - jetzt kommen ungemütliche Tage mit Gewitter und Starkregen auf Berlin und Brandenburg zu.

In Berlin und Brandenburg sollte in den kommenden Tagen der Regenschirm wieder ständiger Begleiter sein. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Zunehmender Tiefdruckeinfluss führt kältere Luft heran und sorgt für eine unbeständige Witterung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Dienstag beginnt demnach zunächst wechselnd bis stark bewölkt. Ab dem Nachmittag werden für die Südhälfte Brandenburgs bis etwa Berlin kräftige Gewitter mit Starkregen erwartet.

Die Temperatur erreicht von Nord nach Süd Höchstwerte von 15 bis 21 Grad Celsius. Für die Hauptstadt werden etwa 18 Grad erwartet.

In der Nacht zu Mittwoch ist eine Abkühlung auf 11 bis 7 Grad zu verzeichnen. Dabei kann es besonders im Süden Brandenburgs teils heftig regnen. Der DWD sagt örtlich Mengen zwischen 20 und 30 l/qm innerhalb von sechs Stunden vorher.

Im Tagesverlauf verlagert sich der Niederschlag nach Norden. Hierbei kann vereinzelt ebenfalls Starkregen aufkommen.