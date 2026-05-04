Schluss mit Sonne: Jetzt wird es ungemütlich in NRW
Köln - In Köln und ganz Nordrhein-Westfalen ändert sich das Wetter in den nächsten Tagen deutlich. Nach ein paar eher milden Tagen gibt es jetzt mehr Regen und auch mal Gewitter.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet uns in NRW ein nasser Wochenstart mit viel Regen und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen bleiben jedoch mild, zwischen 19 und 22 Grad.
Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt es ungemütlich: immer wieder Regen, zwischendurch mal kräftiger, dazu weiterhin einzelne Gewitter.
Die Temperaturen gehen dabei langsam runter und pendeln sich zwischen 11 und 18 Grad ein. Der Wind ist zeitweise sogar böig unterwegs.
In der Nacht wird es dann richtig frisch. Hier fallen die Werte teils auf nur noch 5 bis 2 Grad.
Der Ausblick Richtung Wochenende bleibt erst mal nass. Denn auch am Donnerstag sind noch Schauer und dunkle Wolken drin, bevor es sich nur langsam wieder beruhigt.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa