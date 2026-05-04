Schluss mit Sonne: Jetzt wird es ungemütlich in NRW

Köln - In Köln und ganz Nordrhein-Westfalen ändert sich das Wetter in den nächsten Tagen deutlich. Nach ein paar eher milden Tagen gibt es jetzt mehr Regen und auch mal Gewitter.

In den nächsten Tagen zieht über NRW eine regelrechte Gewitterfront. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet uns in NRW ein nasser Wochenstart mit viel Regen und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen bleiben jedoch mild, zwischen 19 und 22 Grad.

Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt es ungemütlich: immer wieder Regen, zwischendurch mal kräftiger, dazu weiterhin einzelne Gewitter.

Die Temperaturen gehen dabei langsam runter und pendeln sich zwischen 11 und 18 Grad ein. Der Wind ist zeitweise sogar böig unterwegs.

In der Nacht wird es dann richtig frisch. Hier fallen die Werte teils auf nur noch 5 bis 2 Grad.