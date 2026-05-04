Dürre-Experte warnt: "Deutschland im Moment ungewöhnlich trocken"

Leipzig - Mit Blick auf die vielen Waldbrände am Wochenende warnt der Dürremonitor Deutschland vor Trockenheit.

An vielen Stellen in Deutschland herrscht derzeit ungewöhnliche Dürre. (Symbolfoto) © Hájek Ondøej/CTK/dpa

"Da, wo Dürre angezeigt wird, ist es ungewöhnlich trocken und es ist insgesamt in Deutschland im Moment ungewöhnlich trocken", sagt der Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros, Andreas Marx.

Vor allem betroffen seien Regionen am Oberrheingraben, nördlich von München und teilweise in Brandenburg.

Der Experte erklärte, besonders herausfordernd sei die Trockenheit dort, wo es in den vergangenen Wochen wenig geregnet hat und sandige Böden hinzukommen.

"Und da sind wir dann ganz schnell in Brandenburg, weil große Teile Brandenburgs einen extrem hohen Sandanteil haben", sagte Marx. "Und das ist auch der Grund, weswegen Brandenburg in Deutschland schon immer der Waldbrandgefahren-Hotspot war."

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen in weiten Teilen Deutschlands mit Regen. Der könnte Marx zufolge deutliche Entspannung mit sich bringen. "Die Waldbrandgefahr geht von der höchsten Stufe oft zurück bis auf die niedrigste Stufe, wenn es einmal richtig reingeregnet hat." Deswegen bewertet der Experte die Lage in Deutschland als nicht allzu schlimm.