Schnee an Weihnachten? Das sagen die Prognosen

Offenbach - Weiße Weihnachten oder doch eher verregneter Heiligabend? Rund eine Woche vor dem Fest gestaltet sich eine genaue Prognose noch sehr schwierig, wie der Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst ( DWD ) sagte.

Vor allem die Kleinen würden sich Schnee zum Fest wünschen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Was man aber sagen könne: "Die Wetterlage stellt sich sicher um", führte Hansen aus. Ab dem Wochenbeginn drehe der Wind von Süden auf Osten, zweistellige Höchsttemperaturen wären dann erst einmal nicht mehr zu erwarten.

Das heißt: "Es wird kälter, aber nicht richtig winterlich kalt." Derzeit sei es auch in Osteuropa, wo der Wind dann herkäme, vergleichsweise mild.

Für winterlich weiße Weihnachten braucht es natürlich auch Schnee, nur der kündigt sich bislang nicht an. Meteorologe Hansen rechnet dagegen eher mit einem Wechselspiel: mal freundlich und sonnig, mal sehr wolkig und hin und wieder auch mal etwas Niederschlag. Der dann aber wahrscheinlich eher in Form von Regen und nicht als weiße Flocken vom Himmel fällt.

Ab den Weihnachtstagen steigt die Chance auf Winterwetter etwas an. Bis zum Jahreswechsel dürfte es dann noch einmal kälter werden.

"So richtig seriös ist die Vorhersage heute aber auch noch nicht", erklärte der Experte.