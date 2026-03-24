Schnee, Gewitter und Sturm: Eine ungemütliche Woche für Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Kommt der Winter wieder zurück? Sachsen-Anhalt muss sich auf eine wechselhafte Wetterwoche einstellen. Von Schnee bis Sturm ist alles dabei!

Am Mittwoch werden in Sachsen-Anhalt Graupelgewitter erwartet. (Symbolbild) © Bildmontage: Marius Bulling/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am heutigen Montag bleibt es heiter und trocken. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen bis auf 17 Grad an. In der Nacht kühlt es sich jedoch wieder auf bis zu -1 Grad ab.

Auf ein paar Wolken, aber keine Niederschläge muss sich am Dienstag bei Höchstwerten zwischen 16 und 18 Grad eingestellt werden. Lediglich in der Altmark könnte es etwas Regen geben. Stürmische Böen bis Orkanstärke werden zudem auf dem Brocken erwartet.

Mittwochs gibt es eine ungemütliche Wetterwende. Bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad ziehen viele Wolken auf. Neben schauerartigem Regen und einzelnen Graupelgewittern ziehen Böen auf.

Auf dem Brocken kann es weitere Orkanböen geben. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es teils stark bewölkt mit örtlichem Regen. Im Harz kann es Schneeregen oder Schnee geben.