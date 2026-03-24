Frühling erst mal vorbei: Ab Donnerstag wird's ungemütlich in Deutschland
Berlin - Der März startete mit Traumwetter: milde Temperaturen, strahlend blauer Himmel und Sonne pur. Ab Mittwoch sieht das wieder anders aus, denn der Frühling pausiert erst einmal.
Wie der deutsche Wetterdienst mitteilt, können wir uns am Dienstag auf einen vorerst letzten schönen Frühlingstag freuen. Während sich im Süden Sonne und Wolken abwechseln, ist es im Norden übermäßig stark bewölkt. Die Luft fühlt sich mit Temperaturen zwischen zwölf und 20 Grad angenehm mild an.
In der Nacht zum Mittwoch ziehen immer mehr Wolken auf, im Nordwesten und Westen kann es schauern. Auch kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Dazu wird es stürmisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen zehn und fünf Grad, im Südosten sogar bei kalten fünf bis minus zwei Grad.
Tagsüber bleibt es bewölkt. Im Südosten kann es regnen und gewittern, im Süden bleibt es längere Zeit nass. Die Temperaturen sind mit acht bis 16 Grad noch relativ mild.
Doch das ändert sich am Donnerstag.
Wochenende weitestgehend trocken, aber kühl
Im Tagesverlauf wechseln sich Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer ab. An den Alpen kann sogar Schnee fallen. Von zweistelligen Temperaturen müssen wir uns zunächst verabschieden: Mit sechs bis neun Grad wird es wieder ordentlich frisch.
"Der teils ruppige Nordwestwind tut sein Übriges, um einen ungemütlichen Wettereindruck entstehen zu lassen. Frühlingsgefühle bauen sich da kaum auf", schreibt Meteorologe Marcel Schmid von der Wettervorhersagezentrale.
Immerhin am Wochenende soll es bis auf wenige Ausnahmen in weiten Teilen Deutschlands trocken bleiben. Auf die Sonne müssen wir aber leider verzichten.
Bei Werten zwischen fünf bis maximal elf Grad ist es außerdem ratsam, die gefütterte Übergangsjacke und den Schal aus dem Schrank zu holen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Wetteronline.de, Thomas Warnack/dpa, Britta Pedersen/dpa