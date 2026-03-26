Schnee, Graupel, Glätte: So wird das Wetter in Bayern

München - Starker Wind, Kälte, Regen- und Schneeschauer - und sogar einzelne Gewitter: Das Wetter zeigt sich in den letzten Tagen vor den Osterferien in Bayern denkbar ungemütlich.

Zum Endspurt vor den Ferien müssen in Bayern noch einmal die wasserfesten Klamotten aus dem Schrank geholt werden. © Malin Wunderlich/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Donnerstag Schnee, Schneeregen oder Graupel. Vor allem in den Morgenstunden wird mit kräftigen Schauern gerechnet.

Auf den Straßen könne es glatt werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bis 9 Grad. Der Wind weht aus dem Nordwesten und zum Teil gibt es auch starke Böen.

In der Nacht zum Freitag wird es laut der Vorhersage kalt, bis zu minus 6 Grad. Es kann glatt werden auf den Straßen.

Am Freitag bleibt es bewölkt. Örtlich kann sich die Sonne zeigen. In den Alpen kann es am Vormittag oberhalb von 1000 Metern bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben.

In den Staulagen des Hochgebirges sei sogar ein halber Meter frischer Schnee möglich.