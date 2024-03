Schnee und Frost in Bayern: Kehrt der Winter zurück?

Während alle auf den Frühling hoffen, hat es in Bayern wieder geschneit. © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, wetteronline.de

Im Südwesten des Landes fällt oberhalb von 700 Metern Neuschnee. In höheren Lagen können es bis zu 20 Zentimeter und in den Alpen sogar 40 Zentimeter werden!

Auf den Straßen kann es durch überfrierende Nässe gefährlich glatt werden.

Wo kein Schnee fällt, regnet es. Einzig in Franken und Ostbayern bleibt es bei vielen Wolken trocken.

Am Donnerstag fallen dann bei starker Bewölkung ein paar Tropfen, im Tagesverlauf lockert es auf. Die Höchstwerte liegen dann bei fünf Grad im Vogtland und elf Grad in Mainfranken. In der Nacht zu Freitag wird es zunehmend klarer, bei bis zu minus fünf Grad droht erneut Frost.

Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen wieder: Am Freitag werden bis zu 13 Grad erwartet. In den Alpen weht der Föhn.