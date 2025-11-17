Schneeregen und Minusgrade: Sachsen startet ungemütlich in die neue Woche

Leipzig - Packt die dicken Jacken und wetterbeständige Kleidung aus, es wird zum Start in die neue Woche ungemütlich in Sachsen .

Erstmal werdet Ihr Euch wohl auf das Regenwetter einstellen müssen. (Archivbild) © Montage: Matthias Bein/dpa; Screenshot/wettteronline.de

Bereits der Montag startet weniger freundlich, dafür stark bewölkt feucht. Im Laufe des Tages wird das Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) eher schlechter, als besser.

Von Nordwesten her kommen Regen, Graupel und im Bergland sogar Schneeregen und -schauer auf.

Die Temperaturen bleiben mit 4 bis 6 (Bergland 1 bis 4) Grad deutlich im einstelligen Bereich.

Nachts bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Eine Mischung aus starken Wolken zeitweise Regen und in bergigen Regionen Schneeregen kommt bei 4 bis 7 (Bergland -1 bis 4) Grad am Dienstag auf Euch zu.

Das Wetter zeichnet sich bis in die Nacht hinein ab. Lediglich die Temperaturen fallen dann weiter, auf bis zu -1 (-5 im Bergland).

Am Mittwoch bleiben Euch zwar die Wolken erhalten, dafür ist es zumindest tagsüber größtenteils trocken. Abends gesellt sich dann im Westen etwas Regen und in höheren Regionen Schnee dazu. Tagsüber erreichen wir 3 bis 6 (Bergland: -1 bis 3) Grad, die Nacht wird ähnlich zu den vorherigen Tagen.