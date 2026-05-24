Schwitzen im Mai: Das war der bisher wärmste Tag im Osten

Leipzig - Der Start ins Pfingstwochenende war nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Sachsen , Sachsen-Anhalt und in Thüringen knapp der bisher wärmste Tag des laufenden Jahres.

Der Samstag in Mitteldeutschland war besonders warm. © Sebastian Willnow/dpa

Im thüringischen Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) wurden am Samstag laut DWD 29,2 Grad gemessen - die bisherige Höchsttemperatur 2026 in Thüringen war am 3. Mai in Jena mit 29,0 Grad ermittelt worden.

In Seehausen in der Altmark registrierte eine Wetterstation 29,4 Grad - 0,4 Grad mehr als der bisherige Höchstwert in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt.

Auch in Sachsen reichte es knapp für einen neuen wärmsten Tag des laufenden Jahres: In Dresden-Hosterwitz wurden nach DWD-Angaben am Samstag 29 Grad gemessen.