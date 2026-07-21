Das Wetter in NRW bleibt launisch: Sonne und Schauer wechseln sich ab

Essen - Nordrhein-Westfalen muss sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen.

Mal freundlich, mal bewölkt: Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt in den kommenden Tagen abwechslungsreich. © Henning Kaiser/dpa

Am Dienstag werden 21 bis 24 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es wird überwiegend heiter bis wolkig, im Nordosten kann es regnen.

Der Mittwoch beginnt stark bewölkt, später wird es wechselnder. Aus Nordwesten sind zeitweise leichter Regen oder Sprühregen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad.

Am Donnerstag bleiben die Temperaturen ähnlich. Es wird wechselnd bewölkt, im Südwesten kann es größere Auflockerungen geben. Nur örtlich sind schwache Schauer möglich, meist bleibt es trocken.

Zum Wochenende hin gibt es am Freitagmorgen noch viele Wolken. Später wird es fast überall freundlich und trocken, im Süden sogar richtig sonnig. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 23 bis 26 Grad, in den Bergen bleibt es etwas kühler.