Sehr mildes Herbst-Wetter in Frankfurt und Hessen: So warm wird es bald

Frankfurt am Main - Von Süden her strömt warme Luft nach Hessen und beschert den Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel ein ungewöhnlich mildes Wetter für die Jahreszeit: In der Spitze werden 19 und sogar 20 Grad erwartet!

Dementsprechend beginnt der Donnerstag in Westhessen laut DWD-Prognose regnerisch, doch ansonsten wird ein trockener Tag erwartet. Die Temperaturen erreichen 16 bis 20 Grad in der Spitze, der Südwind soll nur noch schwach wehen.

Dazu wird ein schwacher bis mäßiger Südostwind prognostiziert. In höheren Lagen seien auch starke Böen möglich, in der Rhön sind laut einem Sprecher sogar "bis zum Abend starke bis stürmische Böen gering wahrscheinlich".

Schon am heutigen Mittwoch sind laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in dem Bundesland Höchsttemperaturen zwischen 14 und 19 Grad möglich.

Am Freitag und Samstag muss in Hessen mit "etwas Regen" gerechnet werden. (Symbolbild) © 123RF/jruiz1108

Die weitgehend trockene Wetterlage in Frankfurt und Hessen hält jedoch nicht an: Schon in der Nacht zu Freitag falle "etwas Regen". Am Freitag sei dann bei bewölktem Himmel "örtlich schauerartiger Regen möglich".

Mit Höchsttemperaturen von 16 bis 19 Grad soll auch dieser Tag ungewöhnlich mildes Herbst-Wetter mit sich bringen. Dabei soll nur schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen wehen.

Auch am Samstag sei "lokal etwas Regen möglich" heißt es weiter. Mit 15 bis 18 Grad in der Spitze bleibt es mild in Hessen.

In den kommenden Nächten muss laut Deutschem Wetterdienst in dem Bundesland durchgehend mit Nebel gerechnet werden. Die Tiefsttemperaturen fallen aus 12 bis 6 Grad.