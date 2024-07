09.07.2024 08:27 Bis 34 Grad! So wird das Wetter zum Halbfinale der EM in München

Das Wetter in Bayern bliebt zum Halbfinale in München größtenteils heiß und trocken. Bei geringem Gewitterrisiko kann es höchstens am Alpenrand nass werden.

Von Friederike Hauer

München - Zum Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft kann man sich in München auf einen warmen Abend und damit perfekte Bedingungen zum Public Viewing freuen. Zum Halbfinale wird man in der Münchner Arena ganz schön ins Schwitzen kommen. © Bildmontage: Hassan Ammar/AP, wetteronline.de Nachdem es Deutschland aus dem Turnier gekickt hat, trifft Spanien am Dienstagabend um 21 Uhr in der Münchner Arena auf Frankreich. Wer das Spiel im Freien verfolgen möchte, sollte Sonnencreme einpacken und für viel Flüssigkeitszufuhr sorgen. Bei Höchstwerten zwischen 28 Grad im Allgäu und 34 Grad am Untermain wird es sehr heiß. Vor allem am westlichen Alpenrand könnte es nachmittags und abends Gewitter geben. Ansonsten bleibt es aber trocken. Wetter Deutschland Endlich Sommer in Köln: Darum solltet Ihr das Wetter jetzt unbedingt ausnutzen! In der Nacht zu Mittwoch bleibt es zunächst klar, dann ziehen Wolkenfelder mit Schauern von Westen über das Land. Am Mittwoch wechseln sich dann Sonne und Wolken ab.

