Sommer-Comeback in Sicht! So schön wird das Wetter am Wochenende in Bayern

Am Donnerstag soll es vor allem an den Alpen und im Südosten des Freistaats regnen. Im Rest des Landes startet der Tag bewölkt, ehe es von Südwesten her vermehrt auflockert. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad.

Mit viel Sonne können die Menschen in Bayern dann am Samstag rechnen. Die Höchsttemperaturen steigen noch mal an auf 27 bis 32 Grad. Am Nachmittag ziehen von Südwesten her wieder Wolken ins Land. Dadurch kann es in Schwaben und an den Alpen wieder zu einzelnen Gewittern kommen.

Am Sonntag ziehen diese Wolken dann wieder ab und die Sonne setzt sich durch. Die Temperaturen bleiben stabil bei sommerlichen 25 bis 30 Grad. Gegen Abend kann es mit geringer Wahrscheinlichkeit an den Alpen wieder gewittern.