Sommer-Comeback: Jetzt wird es wieder richtig heiß in Bayern!

München - Nach einer kurzen Pause startet der Sommer in Bayern wieder durch: Das Wetter zeigt sich sonnig und sehr warm.

Bei hohen Temperaturen lässt sich der Sommer im Bayern am besten vom Wasser aus genießen - zum Beispiel im Walchensee. © Bildmontage: Frank Hammerschmidt/dpa, wetteronline.de

Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, setzt sich in weiten Teilen des Landes am Dienstag die Sonne durch, erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD).



Die Höchstwerte erreichen 23 bis 29 Grad am Untermain. Dazu weht ein zeitweise auffrischender Ostwind. Am Nachmittag kann es an den Alpen vereinzelt gewittern.

In der Nacht bleibt es dann klar, lokal bildet sich wieder Hochnebel.

Die Vorhersage für Mittwoch fällt noch sommerlicher aus: Überall wird es heiß bei bis zu 32 Grad.