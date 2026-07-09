Sommer-Hitze bald zurück! Das Wetter in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - Sehr warme Meeresluft strömt nach Hessen und lässt die Sommerhitze nach Darmstadt, Frankfurt und Kassel zurückkehren: Am Wochenende sind bis zu 35 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt!
Der Donnerstag in dem Bundesland bleibt von den Temperaturen her noch eher gemäßigt: In der Spitze erwarten die Meteorologen 24 bis 29 Grad, südlich den Mains auch bis zu 31 Grad.
Der Tag soll "heiter bis wolkig" und "niederschlagsfrei" werden, heißt es weiter in der Wettervorhersage. Dazu wird ein "meist schwacher Wind um Nord" erwartet.
Die Nacht zu Freitag soll dann nur noch gering bewölkt oder auch klar werden. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen 17 und 10 Grad.
Von Freitag an steigen dann die Temperaturen: Für den fünften Wochentag werden 27 bis 33 Grad in der Spitze vorausgesagt.
Es soll sonnig bleiben, dazu weht voraussichtlich ein "schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost".
Wettervorhersage für Samstag und Sonntag in Hessen: Bis zu 35 Grad möglich
Der Samstag und Sonntag in Frankfurt und Hessen werden der Prognose zufolge beide "heiter bis sonnig und niederschlagsfrei".
Dabei werden am Samstag maximal 29 bis 32 Grad in Nordhessen erwartet, 32 bis 35 Grad in der Südhälfte des Bundeslands. Für den Sonntag lautet die DWD-Vorhersage für ganz Hessen: "Höchsttemperatur 28 bis 35 Grad".
Die Nächte bleiben demnach ebenfalls trocken: Für die Nacht zu Samstag werden Tiefstwerte zwischen 20 und 11 Grad erwartet, für die Nacht zu Sonntag 20 bis 12 Grad und für die Nacht zu Montag 20 bis 14 Grad.
In Teilen von Hessen, vermutlich insbesondere in den großen Städten, muss also mit sogenannten "Tropennächten" gerechnet werden. Der Begriff bezeichnet solche Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt. Viele Menschen empfinden das als unangenehm und schlafen deshalb schlecht.
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