Sommer-Hitze bald zurück! Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Sehr warme Meeresluft strömt nach Hessen und lässt die Sommerhitze nach Darmstadt, Frankfurt und Kassel zurückkehren: Am Wochenende sind bis zu 35 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt!

Der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Sonntag in Frankfurt und Hessen bis zu 32 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 35 Grad. © Montage: 123RF/ewastudio, Screenshot/Wetteronline.de

Der Donnerstag in dem Bundesland bleibt von den Temperaturen her noch eher gemäßigt: In der Spitze erwarten die Meteorologen 24 bis 29 Grad, südlich den Mains auch bis zu 31 Grad.

Der Tag soll "heiter bis wolkig" und "niederschlagsfrei" werden, heißt es weiter in der Wettervorhersage. Dazu wird ein "meist schwacher Wind um Nord" erwartet.

Die Nacht zu Freitag soll dann nur noch gering bewölkt oder auch klar werden. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen 17 und 10 Grad.

Von Freitag an steigen dann die Temperaturen: Für den fünften Wochentag werden 27 bis 33 Grad in der Spitze vorausgesagt.

Es soll sonnig bleiben, dazu weht voraussichtlich ein "schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost".