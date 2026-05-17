Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich: Das Hessen-Wetter zum Wochenbeginn

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Nach dem recht sonnigen Sonntag erwarten die Menschen in Hessen zum Wochenbeginn erst einmal wechselhaftes Wetter und auch einige heftige Gewitter.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Auch wenn der Sonntag Hoffnung macht, lässt die Rückkehr von warmem und sonnigem Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen weiter auf sich warten.

So wird es den kommenden Tagen häufiger über Frankfurt aussehen.
So wird es den kommenden Tagen häufiger über Frankfurt aussehen.  © Bild-Montage: Boris Rössler/dpa, wetteronline.de

Bei Tiefstwerten von 8 bis 3 Grad bleibt die Nacht zum Montag bei wechselnder bis starker Bewölkung weitgehend niederschlagsfrei, nur im Westen kann es etwas Regen geben.

Der Montag zeigt sich dann aber in ganz Hessen stark bewölkt mit schauerartigem Regen, wobei auch einzelne Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich sind.

Die Thermometer zeigen 14 bis 18 Grad an. Bei Gewittern ist zudem mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen.

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In der folgenden Nacht klingen Schauer und Gewitter ab und es lockert zunehmend auf. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad, wobei in einzelnen Tallagen Frost in Bodennähe auftreten kann.

Am Mittwoch laut Wetterdienst weitere Gewitter

Regenwolken über Kloster Eberbach: Vor allem am Montag und am Mittwoch sind auch Gewitter mit Starkregen und Hagel in Hessen möglich.
Regenwolken über Kloster Eberbach: Vor allem am Montag und am Mittwoch sind auch Gewitter mit Starkregen und Hagel in Hessen möglich.  © Boris Rössler/dpa

Auch am Dienstag sind einzelne Schauer nicht ausgeschlossen, es bleibt aber zumeist niederschlagsfrei. Allerdings nimmt im Laufe des Tages bei Höchstwerten zwischen 15 und 21 Grad die Bewölkung wieder zu und zum Abend ist im Westen Hessens erneuter Regen möglich.

Auf 10 bis 7 Grad kühlt es in der Nacht zum Mittwoch ab und die Bewölkung sowie die Regenwahrscheinlichkeit nehmen weiter zu.

Am Mittwoch bleibt es dann zumeist stark bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 18 und 22 Grad. Es gibt gebietsweise immer wieder schauerartigen Regen, teils auch Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.

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In der Nacht zum Donnerstag lassen die Schauer nach und gegen Morgen lockert es dann auch wieder zunehmend auf. Die Tiefstwerte liegen dabei bei 11 bis 7 Grad.

Titelfoto: Bild-Montage: Boris Rössler/dpa, wetteronline.de

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