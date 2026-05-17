Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich: Das Hessen-Wetter zum Wochenbeginn

Frankfurt am Main - Auch wenn der Sonntag Hoffnung macht, lässt die Rückkehr von warmem und sonnigem Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen weiter auf sich warten.

So wird es den kommenden Tagen häufiger über Frankfurt aussehen. © Bild-Montage: Boris Rössler/dpa, wetteronline.de

Bei Tiefstwerten von 8 bis 3 Grad bleibt die Nacht zum Montag bei wechselnder bis starker Bewölkung weitgehend niederschlagsfrei, nur im Westen kann es etwas Regen geben.

Der Montag zeigt sich dann aber in ganz Hessen stark bewölkt mit schauerartigem Regen, wobei auch einzelne Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich sind.

Die Thermometer zeigen 14 bis 18 Grad an. Bei Gewittern ist zudem mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen.

In der folgenden Nacht klingen Schauer und Gewitter ab und es lockert zunehmend auf. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad, wobei in einzelnen Tallagen Frost in Bodennähe auftreten kann.