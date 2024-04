Sonne ade! Sachsen-Anhalt steht kalte und nasse Woche bevor

In der Woche kann es immer wieder Gewitter geben. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Bereits am Montag zeigt sich der Himmel über Sachsen-Anhalt wechselnd bis stark bewölkt. Laut dem Deutschen Wetterdienst muss sich das Land bereits am Morgen auf vereinzelte Schauer einstellen, die über den Tag in mäßigen Regen übergehen.

Bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad kann es gebietsweise zu stark böigem Wind kommen. In der Nacht können Gewitter nicht ausgeschlossen werden.

Auch am Dienstag bleibt es ungemütlich. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 12 Grad bleibt es stark bewölkt mit Regen- und Graupelschauern. Im Harz könnte es zudem zeitweise schneien.

Am Mittwoch wird es wechselhaft. Bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad kann es gelegentlich regnen. In der Nacht auf Donnerstag nehmen die Schauer ab und es lockert sich auf.

Der Donnerstag zeigt sich bei Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad erneut wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. In der Nacht zum Freitag bleibt es meist niederschlagsfrei.