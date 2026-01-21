Sonne am Tag, Frost in der Nacht: Minus 15 Grad in Bayern

München - Winter, wie sie sein sollten: Minusgrade und sonnige Aussichten bestimmten das Bild im Freistaat. Allerdings schwenkt in Bayern die Wetterstimmung in der zweiten Wochenhälfte um.

Strenger Frost bei bis zu -15 Grad: In Bayern bleibt es kalt, aber immerhin größtenteils sonnig. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Am Mittwoch bleibt es über weite Strecken noch – teilweise wolkenlos – voller Sonne bei bis zu 9 Grad im Plus. In der Osthälfte bleibt es kühler.

Das Quecksilber fällt allerdings nach dem Sonnenuntergang deutlich unter die Null-Marke.

"Mäßiger bis strenger Frost zwischen -5 und -12, im Bayerwald bis -15 Grad", kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Nacht auf Donnerstag an.

Außerdem wird es gebietsweise nebelig und – bei den Temperaturen nachvollziehbar – auf den Straßen teils spiegelglatt. Dass es kälter wird, zeigt sich auch tagsüber: Hier werden nur noch 2 bis 3 Grad erwartet.

In Alpennähe könnte die Thermometer-Anzeige noch 5 Grad erreichen – Maximalwert. In der Nacht kommen zunehmend die Wolken zurück und die Glätte.