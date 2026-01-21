Sonne am Tag, Frost in der Nacht: Minus 15 Grad in Bayern
München - Winter, wie sie sein sollten: Minusgrade und sonnige Aussichten bestimmten das Bild im Freistaat. Allerdings schwenkt in Bayern die Wetterstimmung in der zweiten Wochenhälfte um.
Am Mittwoch bleibt es über weite Strecken noch – teilweise wolkenlos – voller Sonne bei bis zu 9 Grad im Plus. In der Osthälfte bleibt es kühler.
Das Quecksilber fällt allerdings nach dem Sonnenuntergang deutlich unter die Null-Marke.
"Mäßiger bis strenger Frost zwischen -5 und -12, im Bayerwald bis -15 Grad", kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Nacht auf Donnerstag an.
Außerdem wird es gebietsweise nebelig und – bei den Temperaturen nachvollziehbar – auf den Straßen teils spiegelglatt. Dass es kälter wird, zeigt sich auch tagsüber: Hier werden nur noch 2 bis 3 Grad erwartet.
In Alpennähe könnte die Thermometer-Anzeige noch 5 Grad erreichen – Maximalwert. In der Nacht kommen zunehmend die Wolken zurück und die Glätte.
Der Freitag zeigt sich dann wieder eher von seiner sonnigen Seite. Anfangs in den östlichen Mittelgebirgen teils neblig-trüb, im Verlauf aber zunehmend freundlich und trocken.
Titelfoto: Montage: Armin Weigel/dpa + WetterOnline