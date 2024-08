Sonne pur: Berlin und Brandenburg starten sommerlich in die Woche

Berlin - Viel Sonne, hohe Temperaturen: In Berlin und Brandenburg geht der Sommer zum Beginn der neuen Woche in die Offensive.

Berlin und Brandenburg erwartet in den kommenden Tagen Freibad-Wetter. © Fabian Sommer/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfen sich die Menschen in der Hauptstadtregion am Dienstag über viel Sonnenschein freuen. Wolken zeigen sich nur vereinzelt am Himmel und es bleibt trocken.

Die Temperaturen klettern auf Spitzenwerte zwischen 26 und 30 Grad. Dazu weht nur ein schwacher Wind.

Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel klar und niederschlagsfrei. Es kühlt auf 16 bis zwölf Grad ab.

Am Dienstag dreht die Sonne noch einmal richtig auf. Die Temperaturen machen mit Höchstwerten zwischen 29 und 33 Grad Lust auf Freibad. Der Wind weht mäßig bis schwach.