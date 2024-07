Sonne, Regen, Wind, Gewitter: Durchmischtes Wochenend-Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Bevor es wieder sommerlicher wird, müssen die Menschen in Sachsen-Anhalt nochmal einen bunten Wetter-Mix über sich ergehen lassen.

Wolken und Niederschläge dominieren dieses Wochenende. Die Sonne wird erst in der neuen Woche ihr Comeback feiern. © Bildmontage: Stephan Schulz/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Sommer kommt zurück, so viel steht fest. Aber bevor es wieder Sonne pur und angenehme Temperaturen gibt, zieht unbeständiges Wetter auf.

Bereits am Freitag gibt es örtlich starke Böen im Land. Auf dem Brocken werden sogar Sturmböen erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Dabei ist der Himmel stark bewölkt und nur selten blitzt die Sonne durch. Bei Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad bleibt es dafür niederschlagsfrei.

Am Samstag hingegen wird es wieder nass. Im gesamten Land kann es aufgrund durchziehender Regengebiete immer wieder zu Schauern und kurzen Gewittern kommen.

Die Temperaturen steigen leicht an und liegen bei Werten zwischen 24 und 27 Grad. Besucher auf dem Brocken sollten erneut mit Sturmböen rechnen.

Kurz vor dem Start in die neue Woche wird es am Sonntag mit Werten zwischen 21 und 24 Grad nicht ganz so warm, dafür bleibt es niederschlagsfrei. Der Wind weht nur schwach.