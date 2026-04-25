Sonniges Frühlingswetter in Deutschland: Doch bald könnte es ungemütlich werden
Deutschland - Aktuell dominiert ruhiges bis teils sonniges Frühlingswetter in Deutschland. Das verdanken wir einem Hoch über den britischen Inseln. Doch Anfang Mai könnte das bereits wieder anders aussehen - ein Umschwung droht!
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet für den heutigen Samstag zunächst von einer heiter-trockenen Lage mit Wolken im Norden des Landes. Im Norden liegen die Temperaturen bei 11 bis 17 Grad, sonst 18 bis 22. Im Südwesten sogar bis 24 Grad. In der Nacht kann es gebietsweise zu Frost in Bodennähe kommen.
Am Sonntag wird es ebenfalls verbreitet heiter, teils sonnig und trocken. Höchstwerte: um die 10 Grad bei Wind an den Küsten, 12 bis 16 Grad im Norden und Osten sowie 16 bis 22 Grad in anderen Gebieten. In der Nacht könnte es auch mal nebelig werden.
Zum Montag soll es nur im Osten und Süden sonnig bis heiter bleiben, im Rest des Landes ziehen Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte an den Küsten um die 10 Grad, im Norden 12 bis 16, sonst 17 bis 21. Am Oberrhein sind auch bis 24 Grad möglich. Nachts wird es wolkig und im Nordwesten ist etwas Regen drin.
Dienstag gibt es im Süden viele Wolken, im Bergland auch mit Schauern. Ansonsten bleibt es heiter bis sonnig und trocken, bei Temperaturen an der Küste um die 10 Grad, sonst 14 bis 18 und im Südwesten bis 22 Grad. In der Nacht kühlt es sich vielerorts auf 8 bis 2 Grad ab.
Rund um den Monatswechsel drohen die Tiefs
Laut DWD zeigt sich das Wetter am Mittwoch an der Nordsee bedeckt. Sonst heiter bis sonnig und in der Südosthälfte zeitweise auch wolkig. Die Höchstwerte liegen im Norden und Osten bei 10 bis 16 Grad, entlang des Rheins bis 19. In der Nacht dann meist gering bewölkt oder klar.
Der Donnerstag scheint auch wieder sonnenreich zu werden, nur am Alpenrand ziehen Wolken auf. Die Temperaturen: An der See um 13, sonst 14 bis 20 und am Oberrhein bis 21 Grad.
Nach Angaben von wetteronline.de schwächt sich rund um den Monatswechsel April/Mai das bestehende Hoch dann langsam ab, Tiefs rücken näher. Damit steigt auch das Schauer- und Gewitterrisiko! Abkühlung bei den Temperaturen sei jedoch nicht in Sicht. Es könnte sogar schwül werden.
Nach aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes wäre erst am Sonntag (3. Mai 2026) mit teils starker Bewölkung sowie gelegentlichen Schauern zu rechnen.
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