Sonniges Frühlingswetter in Deutschland: Doch bald könnte es ungemütlich werden

Deutschland - Aktuell dominiert ruhiges bis teils sonniges Frühlingswetter in Deutschland . Das verdanken wir einem Hoch über den britischen Inseln. Doch Anfang Mai könnte das bereits wieder anders aussehen - ein Umschwung droht!

Die Kirschblüten blühen: In Deutschland herrscht aktuell vielerorts ein heiteres Frühlingswetter, doch ... © Bildmontage: Soeren Stache/dpa // Wetteronline

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet für den heutigen Samstag zunächst von einer heiter-trockenen Lage mit Wolken im Norden des Landes. Im Norden liegen die Temperaturen bei 11 bis 17 Grad, sonst 18 bis 22. Im Südwesten sogar bis 24 Grad. In der Nacht kann es gebietsweise zu Frost in Bodennähe kommen.

Am Sonntag wird es ebenfalls verbreitet heiter, teils sonnig und trocken. Höchstwerte: um die 10 Grad bei Wind an den Küsten, 12 bis 16 Grad im Norden und Osten sowie 16 bis 22 Grad in anderen Gebieten. In der Nacht könnte es auch mal nebelig werden.

Zum Montag soll es nur im Osten und Süden sonnig bis heiter bleiben, im Rest des Landes ziehen Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte an den Küsten um die 10 Grad, im Norden 12 bis 16, sonst 17 bis 21. Am Oberrhein sind auch bis 24 Grad möglich. Nachts wird es wolkig und im Nordwesten ist etwas Regen drin.

Dienstag gibt es im Süden viele Wolken, im Bergland auch mit Schauern. Ansonsten bleibt es heiter bis sonnig und trocken, bei Temperaturen an der Küste um die 10 Grad, sonst 14 bis 18 und im Südwesten bis 22 Grad. In der Nacht kühlt es sich vielerorts auf 8 bis 2 Grad ab.