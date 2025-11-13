Spätsommer-Feeling im November! Bis zu 21 Grad in Bayern - aber dann kommt der Wetterumschwung

München - Goldener November in Bayern ! Der Herbst erinnert in den kommenden Tagen fast schon an den Spätsommer. Doch ab Samstag steht ein erneuter Wetterumschwung bevor.

Die nächsten Tage in Bayern werden laut DWD "ungewöhnlich mild". © Malin Wunderlich/dpa; Wetteronline (Montage)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für die kommenden Tage Sonne satt und Temperaturen von bis zu 21 Grad in weiten Teilen des Freistaats. Nur entlang der Donau könnte sich stellenweise Nebel breitmachen, ansonsten werde es "ungewöhnlich mild".

In der Nacht auf Freitag kühlt es ordentlich ab. Dann ziehen Nebelschwaden durch Bayern und die Temperaturen fallen auf 8 bis 0 Grad. Im östlichen Alpenvorland und in den Tälern des Bayerwaldes kann das Thermometer sogar auf minus 1 Grad sinken.

Am Tag wird es dann wieder freundlich: Zwischen 10 und 16 Grad sind drin, in Alpennähe sogar erneut bis zu 21 Grad. Ein leichter bis mäßiger Wind rundet das milde Herbstwetter ab.

Doch das Schönwetter-Intermezzo ist nicht von langer Dauer: Zum Wochenende kündigt sich ein Wetterumschwung an. Wolken ziehen auf und die Temperaturen stürzen ab.