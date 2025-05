Starkregen, Hagel, Gewitter: Unwettergefahr über Sachsen!

Leipzig - Es kracht in Sachsen : Meteorologen erwarten ab Samstagnachmittag kräftige Gewitter und Starkregen.

Nicht nur Blitz und Donner werden für Sachsen am Samstag erwartet. (Archivbild) © B&S/dpa

Vom Osterzgebirge bis in die südliche Oberlausitz könnten die Gewitter teils schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h und Hagel bringen, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Innerhalb kurzer Zeit können demnach um 25 Liter Regen pro Quadratmeter auf den Boden im Freistaat prasseln. Lokal seien auch noch größere Wassermengen nicht ausgeschlossen - Unwettergefahr!

Die Höchstwerte erreichen dennoch 18 bis 22 Grad, in den Bergen 14 bis 18 Grad.

Die Niederschläge sollen in der Nacht nachlassen. In den nächsten Tagen sei dann kein Regen mehr in Sicht, es wird aber noch kühler.