Strenger Frost! Es wird bitterkalt in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Schnee und Eis haben Hessen aktuell im Griff - und das Winter-Wetter bleibt den Menschen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel bis auf Weiteres erhalten. Hinzu kommt mäßiger bis strenger Frost mit bis zu minus zwölf Grad!

Zugleich wird es winterlich kalt: Die Höchstwerte am Donnerstag in Hessen liegen laut der Prognose der DWD-Meteorologen um null Grad im Tiefland. In den höheren Lagen erwarten die Experten aus Offenbach am Main leichten Dauerfrost mit bis zu minus drei Grad.

Am heutigen Donnerstag müsse noch bis zum frühen Nachmittag mit Schneefall und Glatteis gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Lokal könnten insbesondere in Südhessen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen.

Auch am Freitag und Samstag hat das Winter-Wetter nach der DWD-Prognose Hessen weiter fest im Griff.

Bei wechselnder Bewölkung soll es zwar meist niederschlagsfrei bleiben, doch was an Schnee und Eis bereits da ist, bleibt in weiten Teilen voraussichtlich erhalten: Am Freitag werden Spitzentemperaturen von minus ein bis plus ein Grad erwartet und am Samstag minus ein bis plus zwei Grad.

Die Nächte bleiben eisig: "Meist mäßiger bis strenger Frost", sagte hierzu ein Sprecher des Wetterdienstes. Demnach werden in der Nacht zu Samstag erneut bis zu minus zwölf Grad erwartet, in der Nacht zu Sonntag bis zu minus zehn Grad.

Der Sonntag leitet dann eine langsame Trendwende im Wetter ein: Mit bis zu plus sechs Grad wird es wärmer in Hessen. In der Nacht zu Montag erwarten die DWD-Meteorologen von Nordwesten hereinziehenden Regen.