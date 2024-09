Sturm und Regen zum Wochenende: Der Herbst hat Sachsen fest im Griff

In Sachsen macht sich am Wochenende der Herbst in all seinen Facetten bemerkbar.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Keine Woche ist es her, dass wir den Sommer verabschiedet haben und schon macht sich der Herbst mit all seinen Facetten bemerkbar. So auch am Wochenende, das mit Sturm und Regen aber auch Sonnenschein allerhand zu bieten hat.

Die Menschen im Freistaat Sachsen müssen sich allmählich auf herbstliches Wetter und Temperaturen einstellen. © Jan Woitas/dpa So dürfen wir uns am Freitag noch über sommerliche Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad (12 bis 17 Grad im Bergland) freuen. Laut Deutschem Wetterdienst wird es wechselnd bewölkt, Niederschläge bleiben jedoch zunächst aus. Ein mäßiger bis frischer Südwestwind wird jedoch immer wieder von starken bis stürmischen Böen durchzogen. Den Experten zufolge können diese Geschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometern erreichen. Auf den Erzgebirgsgipfeln sei sogar zeitweise mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 85 Stundenkilometern zu rechnen. In der Nacht zu Samstag verdichtet sich die Wolkendecke, es zieht von Westen her schauerartiger Regen auf. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 12 und 8 Grad, im Bergland bis 4 Grad. Dort bleibt es zunächst stürmisch, was jedoch zum Ende der Nacht vorerst nachlässt. Wetter Deutschland Grauer Himmel über Berlin und Brandenburg: Gewitter möglich Grund für das wechselhafte Wetter ist laut DWD ein Tiefdruckkomplex, der von den Britischen Inseln bis nach Skandinavien reicht und der die Lage unbeständig gestaltet. Gleichzeitig ströme warme und feuchte Atlantikluft in den Freistaat.

Wetter im Freistaat: Der Sonntag verspricht sonnig zu werden