Sturm-Warnung! Sachsen-Anhalt steht schmuddeliges Wochenende bevor

Magdeburg - Regenjacke an und Mütze festhalten: Das Wochenende in Sachsen-Anhalt hat es in sich! Neben Regen und herbstlich kühlen Temperaturen fegt schwerer Sturm.

Sachsen-Anhalt steht ein herbstlich-nasses Wochenende bevor. (Symbolbild) © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag bleibt der Himmel den ganzen Tag über wolkenverhangen und düster. Dazu sind immer wieder Schauer möglich, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. Außerdem wird es besonders in höheren Lagen stürmisch, auf dem Brocken ist dank Sturmtief "Joshua" mit Orkanböen von bis zu 120 km/h zu rechnen.

Dieser Trend setzt sich auch das Wochenende über fort: Die Sonne hat es schwer durch die dicke Wolkendecke zu dringen und mit Wind, Regen und nur niedrigen zweistelligen Gradzahlen wird das Wochenend-Wetter herbstlich und schmuddelig.