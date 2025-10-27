Sturmalarm über Berlin und Brandenburg: Böen fegen mit bis zu 70 km/h über die Region!

Berlin - Zum Start der neuen Woche erwartet Berlin und Brandenburg stürmisches und tristes Herbstwetter.

Am Montag und Dienstag müssen sich Berliner und Brandenburger auf starken Wind einstellen. (Symbolbild) © Leonie Asendorpf/dpa

Am Montag bläst der Wind besonders heftig. Rund 60 km/h, in offenen Lagen und bei Schauern sogar bis 70 km/h, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Tagsüber werden nur neun bis elf Grad erreicht, nachts kühlt es auf fünf bis sieben Grad ab.

Am Dienstag trüben dichte Wolken und immer wieder Regenschauer den Tag. Die Höchsttemperatur steigt auf nur zehn bis zwölf Grad.

Dazu weht wieder ein frischer Südwestwind mit teils kräftigen Böen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es ungemütlich – viele Wolken, etwas Regen und kühle sechs bis acht Grad unter Windböen.