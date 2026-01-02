Unwetter: Wintersturm zieht über Sachsen und bringt Schnee und Frost

Leipzig - Das Wochenende in Sachsen beginnt mit einer amtlichen Unwetterwarnung . Der Deutsche Wetterdienst in Leipzig warnt vor einem Sturmtief mit teilweise orkanartigen Windstößen, starken Sturm- und Windböen und Schnee.

In Sachsen wird es ab Freitag stürmisch. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Dieses Tief kommt von Südschweden und der zentralen Ostsee und bringt zunehmend polare Meeresluft in den Freistaat. Die Wetterexperten rechnen am Freitag mit Windböen zwischen 50 und 80 km/h, auf dem Fichtelberg bis zu 110 km/h.

Im Bergland oberhalb von 400 Metern kommt dazu Dauerfrost, wenige Zentimeter Neuschnee und Glätte. Durch den Wind kommt es streckenweise auch zu Schneeverwehungen.

Auch im Tiefland bilden sich stärkere Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer, die zu einer dünnen Schneematschdecke führen könnten. Es kann glatt werden. Die Höchstwerte liegen am Freitag bei 1 bis 4 Grad, bzw. -4 bis 1 Grad im Bergland

In der Nacht sinken die Temperaturen überall unter 0 Grad, was die Straßen glatt macht. Es bleibt weiter stürmisch, vor allem auf dem Fichtelberg. Im Verlauf der Nacht lässt der Wind langsam nach.