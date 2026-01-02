Unwetter: Wintersturm zieht über Sachsen und bringt Schnee und Frost
Leipzig - Das Wochenende in Sachsen beginnt mit einer amtlichen Unwetterwarnung. Der Deutsche Wetterdienst in Leipzig warnt vor einem Sturmtief mit teilweise orkanartigen Windstößen, starken Sturm- und Windböen und Schnee.
Dieses Tief kommt von Südschweden und der zentralen Ostsee und bringt zunehmend polare Meeresluft in den Freistaat. Die Wetterexperten rechnen am Freitag mit Windböen zwischen 50 und 80 km/h, auf dem Fichtelberg bis zu 110 km/h.
Im Bergland oberhalb von 400 Metern kommt dazu Dauerfrost, wenige Zentimeter Neuschnee und Glätte. Durch den Wind kommt es streckenweise auch zu Schneeverwehungen.
Auch im Tiefland bilden sich stärkere Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer, die zu einer dünnen Schneematschdecke führen könnten. Es kann glatt werden. Die Höchstwerte liegen am Freitag bei 1 bis 4 Grad, bzw. -4 bis 1 Grad im Bergland
In der Nacht sinken die Temperaturen überall unter 0 Grad, was die Straßen glatt macht. Es bleibt weiter stürmisch, vor allem auf dem Fichtelberg. Im Verlauf der Nacht lässt der Wind langsam nach.
Das Wochenende wird stürmisch, teilweise auch mit Gewittern
Der Samstag beginnt dann allerdings ähnlich wie der Vortag. Bei starken Wolken fällt Niederschlag in Form von Schneeregen, Schnee und Graupeln. Die Experten warnen vor vereinzelten kurzen Gewittern.
Es bleibt windig, mit vereinzelten Wind- und Sturmböen aus Südwest. Die Temperaturen liegen bei 1 bis 3 Grad und 0 bis -4 Grad im Bergland.
In der Nacht zu Sonntag lässt der Schnee zwar nach, allerdings geht das Thermometer weit nach unten. In den meisten Gebieten zeigt es bis zu -6 Grad an, in den Bergen geht es runter auf bis zu -9 Grad.
Am Sonntag bleibt es wolkig und örtlich sind immer noch Schneeschauer möglich. Es weht schwacher bis mäßiger Südwestwind, der im Bergland allerdings weiterhin für starke Wind- und Sturmböen sorgt. Die Höchstwerte liegen um 0 Grad, im Bergland um -5 Grad.
Die neue Woche beginnt mit Frost
Eine kleine Entlastung nach der winterlichen Wetterlage könnte am Montag folgen. Dann soll der Himmel etwas aufklaren und Schnee fällt nur noch vereinzelt. Der Wind schwächt etwas ab und es kommt nicht mehr zu Sturm.
Dafür wird es kalt bei Temperaturen von maximal -1 Grad (-6 Grad im Bergland). In der Nacht ist starker Frost bei -13 Grad möglich.
Titelfoto: Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa; Screenshot/wetteronline.de