Rauer Jahresstart in Berlin und Brandenburg: Schnee, Glätte und heftige Sturmböen

Berlin - Die erste Januarwoche zeigt sich in Berlin und Brandenburg von einer rauen Seite: Dichte Wolken, Schneeregen- und heftige Sturmböen werden erwartet. Vorsicht ist geboten!

Vorsicht: Die kommenden Tage besteht Glättegefahr! (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der Freitag beginnt grau und ungemütlich: Bei dichter Bewölkung rieseln immer wieder Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer nieder.

Teilweise sind sogar kurze Gewitter möglich. Dazu kann sich vorübergehend eine ein bis vier Zentimeter hohe Schneedecke bilden. Achtung, es besteht erhöhte Glättegefahr!

Die Temperaturen steigen tagsüber nur auf kühle drei bis maximal vier Grad. Dazu wehen zeitweise kräftige bis stürmische Böen.

In der Nacht zum Samstag lockert es kurz auf, örtlich ziehen noch Schneeschauer übers Land und hinterlassen eine dünne Neuschneedecke – erneut mit Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf minus ein bis minus vier Grad, der Wind bleibt mäßig.