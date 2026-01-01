Kaltes neues Jahr: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Aus Nordwesten strömt mit einem Tiefausläufer feuchte und kalte Luft nach Hessen und bestimmt das Wetter an Neujahr und den kommenden Tagen: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich sogar auf Schnee einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Der Neujahrstag in Hessen wird kalt: Wetteronline.de (Grafik) sagt maximal 1 bis 3 voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) 1 bis 4 Grad. Zudem werden Schnee und glatte Straßen erwartet. © Montage: 123RF/loft39studio, Screenshot/Wetteronline.de

Starke Bewölkung soll den Donnerstag in Hessen prägen. Dabei erwarten die Meteorologen "zunächst nur vereinzelt etwas Schnee, im Tagesverlauf häufiger Schneefälle", wie ein Sprecher erklärte.

Dazu sagt der Wetterdienst für den 1. Januar Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad im Flachland sowie maximal -2 Grad in den hessischen Bergen voraus.

Zudem soll ein mäßiger bis frischer Südwestwind wehen, der bisweilen auch zu stürmischen Böen mit einer Geschwindigkeit von 55 bis 65 Kilometern die Stunden anschwellen kann. In Hochlagen sollen auch Sturmböen mit 65 bis 75 Kilometern die Stunde möglich sein.

Autofahrer müssen sich am Neujahrstag in Hessen zudem auf glatte Straßen einstellen. Insbesondere in den Bergen bestehe aufgrund des Windes auch "zunehmend Gefahr von Schneeverwehungen".