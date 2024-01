Orkanböen mit fast 130 km/h: Sturmtief Jitka fegt über Sachsen

Am Fichtelberg sind nur vereinzelt Skifahrer unterwegs. © Bernd März

Der Sturm hat laut Kachelmannwetter in Chemnitz am Mittwochmorgen bereits Spitzengeschwindigkeiten von knapp 90 km/h erreicht. In Dresden waren es sogar 96 km/h. Spitzenreiter ist aber Oberwiesenthal. Am Grenzübergang wurden bereits Orkanböen mit 128 km/h gemessen.

Auf dem Fichtelberg trifft man bei dem Wetter kaum noch Skifahrer an. Nur vereinzelt wagen sich einige Wintersportler auf die Pisten. Das Fichtelbergplateau ist dagegen wie leergefegt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis Mittwochabend vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 km/h. Vereinzelt kann es auch zu schweren Sturmböen von bis zu 90 km/h kommen.

Die Warnung gilt bis 20 Uhr.