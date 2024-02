Sturmtief verzieht sich: So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen

Leipzig - Kaum ist es in Sachsen angekommen, verzieht es sich auch schon wieder: Sturmtief Wencke macht zum Wochenende hin Platz für mildes Wetter – sogar die Sonne lässt sich ab und zu mal blicken.

Sonne und Wolken wechseln sich am Wochenende ab, aber es bleibt weitgehend trocken. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Wind frischte am Donnerstagabend zwar auf, doch in der vergangenen Nacht wehte es in einigen Teilen des Freistaats schließlich doch weniger als zunächst angenommen

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) hat sich die Lage beruhigt, das Sturmtief zieht am Freitag weiter Richtung Skandinavien ab.

Nur vereinzelt kann es am Morgen noch örtliche Windböen geben, auf dem Fichtelberg auch stürmisch, doch der Wind lässt am Vormittag ganz schnell nach.

Währenddessen steigen die Temperaturen teilweise wieder in den zweistelligen Bereich, erreichen 7 bis 12 Grad, in den Bergen 3 bis 7 Grad. Dabei ist es wolkig bis stark bewölkt, aber trocken.

In der kommenden Nacht ziehen sich die Wolken langsam zurück – nur ganz im Osten setzen sie sich fest, an der Grenze zu Polen kann es etwas regnen. Das Quecksilber rutscht auf 2 bis -1 Grad ab, in höheren Lagen leicht darunter.