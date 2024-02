22.02.2024 15:55 7.342 Wetterdienst warnt für Sachsen vor schweren Sturmböen!

In Sachsen frischt der Wind am Donnerstag auf. Am Abend wird es stürmisch.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden/Leipzig/Chemnitz - In Sachsen frischt der Wind am heutigen Donnerstag auf. Am Abend wird es stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine entsprechende Warnung herausgegeben. Der Deutsche Wetterdienst warnt von 21 bis 3 Uhr in Sachsen vor schweren Sturmböen. © Screenshot/WarnWetter-App Nach DWD-Angaben muss ab 21 Uhr mit schweren Sturmböen zwischen 75 und 90 km/h aus südwestlicher Richtung gerechnet werden. Zwischen Mitternacht und 3 Uhr wird das Windmaximum erwartet. Danach beruhigt sich die Wetterlage. Gebietsweise kann es regnen, sonst bleibt es stark bewölkt bei 8 bis 4 Grad. Wetter Deutschland Hessen-Wetter zum Wochenstart: Frühlingshaft mit einem dicken Problem Am morgigen Freitag sollen nur noch lokal einzelne Windböen auftreten. Regen ist nicht zu erwarten. Die Temperaturen liegen bei lockerer Bewölkung mit 8 bis 11 Grad auf mildem Niveau. Weitere Infos zum Wetter in Sachsen unter www.dwd.de. Erstmeldung: 6.05 Uhr. Aktualisierung: 15.55 Uhr.

Titelfoto: Screenshot/WarnWetter-App