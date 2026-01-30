Tauwetter? Wo denkt Ihr hin! Der Winter hält sich hartnäckig in Sachsen

Leipzig - Der Winter hat Sachsen weiter fest im Griff: Ein bisschen Neuschnee, aber vor allem Dauerfrost sind auch am Wochenende unsere ständigen Begleiter.

Dieser kleine Schneemann hat gute Chancen, noch eine Weile stehenzubleiben. © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Für alle, die gehofft haben, dass Vorboten des Frühlings sich zum Start in den Februar zumindest kurz schon mal blicken lassen, wird die Enttäuschung groß sein.

Stattdessen herrscht mehr oder weniger einheitsgrau im Freistaat vor und die eiskalten Temperaturen verlangen nach einem noch dickeren Schal.

Genauso starten wir in das Wochenende und der Blick nach draußen lässt kaum Zweifel daran zu. Am Freitag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in ganz Sachsen bedeckt, teils auch etwas neblig.

An Schnee, Schneegriesel oder örtlich gefrierendem Sprühregen sind wir ja nun ohnehin schon fast gewöhnt. Die Höchstwerte erreichen dabei maximal -1 bis 2 Grad, im oberen Bergland liegen sie leicht darunter.

Immerhin soll es in der kommenden Nacht kaum noch schneien, das Quecksilber sinkt aber auf bis zu -5 Grad. Sowohl tagsüber als auch nachts werden vor allem im Erzgebirge Windböen erwartet.