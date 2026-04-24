Temperaturen bis 23 Grad: Sonne lockt Bayern ins Freie

München - Das Wetter lädt im Freistaat zu sonnigen Ausflügen am Wochenende ein. Für die Nächte warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber lokal noch vor leichtem Frost.

Das Wochenende – vor allem der Samstag – wird in weiten Teilen Bayerns für sonnige Gemüter sorgen. © Malin Wunderlich/dpa

Die Höchstwerte erreichen demnach am Freitag zwischen 16 und 22 Grad.

Nachts fallen die Temperaturen laut den Angaben des DWD auf bis zu null Grad ab. Vor allem in Schwaben sei nochmals leichter Frost bis minus ein Grad möglich.

Der Samstag bringt den Angaben zufolge dann wieder viel Sonne und Temperaturen bis zu 23 Grad mit sich.

Teilweise könne ein auffrischender Nordwestwind wehen.

In der Nacht zum Sonntag werde es wieder kühl, der DWD erwartet Tiefstwerte zwischen sieben und null Grad. In Bodennähe sei Frost möglich.