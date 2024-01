Thüringen bibbert: Die wohl kälteste Nacht steht bevor - Ist jetzt auch die Schlittenfahrt in Sicht?

Erfurt - Thüringen bibbert: eisige Kälte am Tag und in der Nacht! Wie geht es jetzt weiter mit dem Winter und lässt Frau Holle auch mal ordentlich was fallen - für 'ne schöne Runde auf dem Schlitten? TAG24 hakte zum aktuellen Wetter und den Prognosen beim Deutschen Wetterdienst nach.