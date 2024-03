Thüringen-Wetter: Wer den Montag nutzen sollte!

Erfurt - Zweistellige Temperaturen, kein Regen: In Thüringen geht es nach einem traumhaften Sonntag im Großen und Ganzen freundlich in die neue Woche. Wer die Wahl hat, seine Outdoor-Aktivitäten entweder am Montag oder Dienstag durchzuführen, sollte sich vielleicht lieber für den Montag entscheiden.