Thüringen-Wetter: Werden am letzten März-Mittwoch die 20 Grad geknackt?

Erfurt - Frühlingsanfang (kalendarisch) hieß es am vergangenen Mittwoch. Eine Woche später könnte der letzte März-Mittwoch in Thüringen zu einem (fast) perfekten Frühlingstag werden.

Nach DWD-Angaben ist es am Mittwoch in Thüringen zunächst nur locker bewölkt, im Tagesverlauf jedoch soll sich die Bewölkung verdichten. Für den späteren Nachmittag wurde von Westen aufkommender Regen vorhergesagt.

Für das morgige Bergfest wurde am Dienstagmittag seitens des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Höchsttemperatur (Tag) von 15 bis örtlich 20 Grad, im Bergland zehn bis 15 Grad angegeben.

Wie der DWD am Dienstagmittag in seiner Vorhersage für Deutschland mitteilte, liegen die Höchsttemperaturen in der Westhälfte zwischen sieben und 14 Grad!