Tief "Xaveria" bringt Schnee und Regen nach Bayern

Niederschlag fällt am Wochenende in ganz Bayern - teils in Form von Regen, teils in Form von Schnee. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.de

In den Mittelgebirgen und Alpen fällt am Wochenende Neuschnee. Oberhalb 800 Meter können bis zu drei Zentimeter fallen, in höheren Lagen werden bis zu 15 Zentimetern erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit.

Der zweite Advent bleibt bedeckt mit teils Nieselregen. Nachts fallen die Temperaturen und es kann gebietsweise glatt werden. Vor allem das Allgäu ist bei frostigen Minusgraden betroffen, warnt der Wetterdienst.

In der neuen Woche sinkt die Schneefallgrenze auf 400 bis 500 Meter. Ansonsten bliebt es bei leichtem Regen ungemütlich.