Trister statt goldener Herbst: Jetzt kommt auch noch die Frost-Nacht

Berlin - Grau, grau und grau ist der Oktober in Berlin und Brandenburg . Von einem goldenen Herbst kann nicht die Rede sein. Die schlechte Nachricht: Dabei bleibt es mit Beginn der neuen Woche.

Grau ist es meistens in den frühen Morgenstunden in Berlin. © Fabian Sommer/dpa

Auch am Montag ist es rund um die Hauptstadt nach Angaben des Deutschen Wetterdienst zunächst stark bewölkt und neblig. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung schließlich auf. Dann lässt sich auch die Sonne blicken.

Im Gegensatz zum verregneten Sonntag bleibt es diesmal trocken. Mit 14 bis maximal 16 Grad bleibt es zudem mild.

Deutlich kühler aber wird es in der Nacht zu Dienstag. Die Temperaturen fallen dann auf nur noch ein bis sechs Grad. Vereinzelt ist sogar leichter Frost möglich.

Am Dienstag dann ein ähnliches Bild: Es bleibt bedeckt. Die Höchstwerte liegen zwar bei 13 bis 15 Grad, doch vereinzelt kann es auch zu Regen kommen.