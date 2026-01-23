Trocken, aber eiskalt: Sachsen-Anhalt erwartet ein frostiges Wochenende

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird das Wetter zum Wochenende wieder eisig und grau, stellenweise ist sogar Schnee möglich.

Am Sonntag könnte sogar Schnee fallen. (Symbolbild) © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag bleibt bei Höchstwerten zwischen -4 und -1 Grad heiter bis wolkig, aber trocken. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigt sich der Himmel auch in der Nacht auf Samstag weiterhin dicht bewölkt. Gebietsweise kann es zu Auflockerungen kommen.

Bei Tiefstwerten zwischen -5 und -8 Grad werden keine nächtlichen Niederschläge erwartet.

Der Samstag selbst wird überwiegend stark bewölkt. Es muss sich auf Temperaturen zwischen -3 und 0 Grad eingestellt werden.

In der Nacht auf Sonntag kann bei Tiefsttemperaturen zwischen -2 und -6 Grad örtlich Schneegriesel fallen. Der Himmel zeigt sich weiterhin stark bedeckt.