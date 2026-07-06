Regen, Böen und Hitze: Hessen erwartet turbulenter Wochenanfang

Offenbach am Main - Wer in Hessen in den kommenden Tagen auf beständiges Sommerwetter hofft, dürfte enttäuscht werden. Zwar steigen die Temperaturen örtlich auf bis zu 32 Grad, doch gleichzeitig sorgen Wolken, einzelne Regenschauer und teils kräftiger Wind für einen unruhigen Wetter-Mix.

Laut "Wetteronline.de" (Grafik) ist am Dienstag mit Temperaturen bis zu 30 Grad zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert sogar bis zu 32 Grad. © Montage: Jörg Halisch/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Bereits am Montag zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Während es im Norden wechselnd bis stark bewölkt ist und örtlich etwas Regen fallen kann, bleibt es im Süden deutlich wärmer. Dort klettern die Temperaturen auf bis zu 31 Grad, im Norden werden bis zu 27 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Dazu weht ein frischer Wind aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen. Vor allem in höheren Lagen müssen sich die Menschen auf starke Böen einstellen.

In der Nacht bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt sind Schauer möglich. Die Temperaturen gehen auf 19 bis 13 Grad zurück.

Auch am Dienstag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Im Norden dominieren zeitweise dichte Wolken, größere Niederschläge bleiben dort aber zunächst aus. Im Süden fällt ebenfalls kaum Regen. Gleichzeitig wird es noch etwas wärmer: Die Höchstwerte erreichen bis zu 32 Grad.