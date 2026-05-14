Trübe Aussichten für Trinkfreudige: Vatertag fällt ins Wasser

Berlin - Mit dem Bollerwagen und Bier den Herrentag genießen? In Berlin und Brandenburg macht das Wetter den Trinkfreudigen einen Strich durch die Rechnung. Statt Sonnenschein und Biergarten-Feeling gibt's am Donnerstag nasskaltes Aprilwetter.

Eine Gruppe Männer feiert den Herrentag am Brandenburger Tor. Dieses Jahr aber brauchen sie einen Regenschirm. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

Es wird bei Temperaturen von 12 bis 16 Grad wechselhaft. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge müssen wir uns am Feiertag selbst auf einen ungemütlichen Mix aus Schauern, Gewittern und sogar Graupel einstellen.

Immerhin: In der Nacht zum Freitag beruhigt sich die Lage etwas. Die Wolken lockern auf, stellenweise bildet sich flacher Nebel. Besonders frisch wird's jedoch in der Nacht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 1 Grad. In Bodennähe droht lokal sogar leichter Frost.

Der Freitag startet dann freundlich mit Sonne, doch die Wetter-Ruhe hält nicht lange. Schon ab Mittag ziehen erneut Wolken auf, dazu sind wieder Schauer und einzelne Gewitter möglich.

Erst am Abend entspannt sich die Lage wieder. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 16 Grad.