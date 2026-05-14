Köln und NRW bibbern weiter: Gewitter, Graupel und kaum Sonne in Sicht
Köln - In Köln und ganz NRW bleibt das Wetter in den nächsten Tagen ziemlich ungemütlich. Neben vielen Wolken und Regen kann es sogar Gewitter mit Graupel geben.
Der Donnerstag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) meist grau und kühl. Immer wieder ziehen Schauer durch, später sind örtlich auch Gewitter möglich.
Dabei kann es ordentlich windig werden. Die Temperaturen schaffen es gerade mal auf 9 bis 12 Grad, im Sauerland bleibt es noch kälter.
Vor allem am Nachmittag und Abend ist wechselhaftes Wetter angesagt. Neben Regen kann es auch kleine Eiskörner geben. Erst spät am Abend beruhigt sich die Lage langsam wieder.
In der Nacht zum Freitag lockert sich die graue Wolkenfront teilweise auf. Dafür wird es frisch: Die Temperaturen sinken auf bis zu 1 Grad. Stellenweise kann sich Nebel bilden, vor allem am frühen Morgen.
NRW-Wetter: Kleiner Lichtblick am Sonntag
Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, dazu ziehen immer wieder Schauer durch.
Einzelne kurze Gewitter sind zwar noch möglich, insgesamt wird das Risiko aber deutlich kleiner als am Donnerstag. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad.
Am Samstag zeigt sich das Wetter erneut nass und grau bei maximal 15 Grad. Erst am Sonntag kommt dann auch mal wieder die Sonne raus und es bleibt vielerorts trocken. Außerdem wird es etwas wärmer mit bis zu 18 Grad.
Die neue Woche startet allerdings schon wieder mit Regen. In der Nacht zum Montag ziehen von Westen neue dichte Wolken und Schauer nach NRW.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa