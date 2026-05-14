Köln und NRW bibbern weiter: Gewitter, Graupel und kaum Sonne in Sicht

Köln - In Köln und ganz NRW bleibt das Wetter in den nächsten Tagen ziemlich ungemütlich. Neben vielen Wolken und Regen kann es sogar Gewitter mit Graupel geben.

Dicke Wolken, Regen und kühle Temperaturen: In Köln und NRW bleibt das Wetter in den nächsten Tagen wechselhaft. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Der Donnerstag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) meist grau und kühl. Immer wieder ziehen Schauer durch, später sind örtlich auch Gewitter möglich.

Dabei kann es ordentlich windig werden. Die Temperaturen schaffen es gerade mal auf 9 bis 12 Grad, im Sauerland bleibt es noch kälter.

Vor allem am Nachmittag und Abend ist wechselhaftes Wetter angesagt. Neben Regen kann es auch kleine Eiskörner geben. Erst spät am Abend beruhigt sich die Lage langsam wieder.

In der Nacht zum Freitag lockert sich die graue Wolkenfront teilweise auf. Dafür wird es frisch: Die Temperaturen sinken auf bis zu 1 Grad. Stellenweise kann sich Nebel bilden, vor allem am frühen Morgen.