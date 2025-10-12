Trübes Herbstwetter in NRW: Woche startet mit dichten Wolken und Regen

Köln - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt vorerst trüb. Bis in die neue Woche hinein wird es überwiegend bewölkt. Zudem kündigt sich vielerorts immer wieder Sprühregen an.

Das Wetter in NRW bleibt auch zum Start in die neue Woche trüb und regnerisch. © Boris Roessler/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen sich die Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland am Sonntag auf dichte Wolken einstellen, die nur gelegentlich auflockern und etwas Sonnenschein durchblitzen lassen.

Die Temperaturen pendeln sich dabei bei herbstlichen 13 bis 16 Grad ein, im Hochsauerland ist bereits bei 10 Grad Schluss.



Auch der Montag startet nach Prognose der Wetterexperten trist und bewölkt, während auch immer wieder Sprühregen möglich ist. Am Nachmittag gibt es jedoch einen kleinen Hoffnungsschimmer: Es soll auflockern, der Regen zudem nachlassen.

Das Thermometer steigt dazu auf milde 14 bis 17 Grad, in höheren Lagen maximal auf 10 Grad.