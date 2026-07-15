3000 Notrufe in 5 Stunden! Schweres Unwetter trifft Region Nürnberg

Nürnberg - Fast 3000 Notrufe in fünf Stunden, Flugbetrieb gestoppt, Unterricht fällt aus: Heftige Unwetter haben die Region Nürnberg am Dienstagabend schwer getroffen.

Anwohner versuchen nach einem Gewitter in Erlangen Wassermassen von der Straße zu schieben. © News5 / David Oßwald/NEWS5/dpa

Es gibt nach Angaben der Einsatzkräfte mehrere Verletzte. Nach Angaben der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr gingen innerhalb von fünf Stunden fast 3000 Notrufe ein. Daraus entstanden rund 1000 Feuerwehreinsätze im Raum Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie in den Landkreisen Fürth, Nürnberger Land und Erlangen-Höchstadt. Rund 200 Einsätze waren am späten Abend noch offen.

"Die Feuerwehren in der Region waren wirklich sehr stark ausgelastet", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Schätzung der Leitstelle sind rund 1500 bis 2000 Kräfte weiter im Einsatz. Sie rückten unter anderem zu umgestürzten Bäumen, vollgelaufenen Kellern sowie Bäumen auf Autos und Gebäuden aus.

Auch Menschen seien von Bäumen eingeklemmt worden. Bislang habe es ein bis zwei Schwerverletzte sowie mehrere Leichtverletzte gegeben.