3000 Notrufe in 5 Stunden! Schweres Unwetter trifft Region Nürnberg

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wie die Bilanz zum Unwetter in der Region Nürnberg bisher ausfällt.

Von Shireen Broszies

Nürnberg - Fast 3000 Notrufe in fünf Stunden, Flugbetrieb gestoppt, Unterricht fällt aus: Heftige Unwetter haben die Region Nürnberg am Dienstagabend schwer getroffen.

Anwohner versuchen nach einem Gewitter in Erlangen Wassermassen von der Straße zu schieben.
Anwohner versuchen nach einem Gewitter in Erlangen Wassermassen von der Straße zu schieben.  © News5 / David Oßwald/NEWS5/dpa

Es gibt nach Angaben der Einsatzkräfte mehrere Verletzte. Nach Angaben der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr gingen innerhalb von fünf Stunden fast 3000 Notrufe ein. Daraus entstanden rund 1000 Feuerwehreinsätze im Raum Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie in den Landkreisen Fürth, Nürnberger Land und Erlangen-Höchstadt. Rund 200 Einsätze waren am späten Abend noch offen.

"Die Feuerwehren in der Region waren wirklich sehr stark ausgelastet", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Schätzung der Leitstelle sind rund 1500 bis 2000 Kräfte weiter im Einsatz. Sie rückten unter anderem zu umgestürzten Bäumen, vollgelaufenen Kellern sowie Bäumen auf Autos und Gebäuden aus.

Meteorologen warnen: Belastung durch Hitze und teils heftige Unwetter in den nächsten Tagen!
Wetter Deutschland Meteorologen warnen: Belastung durch Hitze und teils heftige Unwetter in den nächsten Tagen!

Auch Menschen seien von Bäumen eingeklemmt worden. Bislang habe es ein bis zwei Schwerverletzte sowie mehrere Leichtverletzte gegeben.

Unwetter in Region Nürnberg: Flugbetrieb zeitweise eingestellt, Unterricht fällt aus

Auf dem Gelände des Nürnberger Flughafens wurden bei dem heftigen Unwetter mehrere Bäume entwurzelt.
Auf dem Gelände des Nürnberger Flughafens wurden bei dem heftigen Unwetter mehrere Bäume entwurzelt.  © Lars Haubner/NEWS5/dpa

Die Folgen des Unwetters waren auch am Flughafen Nürnberg zu spüren. Wetterbedingt wurde der Flugbetrieb am Abend vorübergehend eingestellt, wie der Flughafen um 19.46 Uhr mitteilte. Nach rund 80 Minuten lief der Betrieb wieder an. 

Einsatzkräfte mussten nach Angaben des Flughafens unter anderem umgestürzte Bäume beseitigen und sich um Schäden an Dächern sowie Wasserschäden kümmern. Drei Flüge wurden demnach umgeleitet, vier weitere verspäteten sich.

Auch die Polizei Mittelfranken registrierte nach eigenen Angaben rund 200 unwetterbedingte Einsätze. Dabei ging es vor allem um umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller.

Unwetter über Sachsen: Heftige Gewitter sorgen für Feuerwehreinsätze
Unwetter Deutschland Unwetter über Sachsen: Heftige Gewitter sorgen für Feuerwehreinsätze

Die Auswirkungen des Unwetters reichen bis in den Mittwoch: An der Grundschule Röthenbach an der Pegnitz am Forstersberg im Landkreis Nürnberger Land fällt der Präsenzunterricht wegen Windbruchs und umgestürzter Bäume aus, wie das Bayerische Kultusministerium mitteilte.

Titelfoto: News5 / David Oßwald/NEWS5/dpa

Mehr zum Thema Unwetter Deutschland: