Gewitter in Mittelfranken und Oberpfalz – Bäume stürzen, Hagel prasselt

München - In Franken und der Oberpfalz sind die erwarteten Gewitter eingetroffen. Im Raum Nürnberg gab es nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken mehrere Einsätze.

Über Franken und der Oberpfalz ist am Dienstag – wie vorhergesagt – ein heftiges Unwetter über den Freistaat gefegt. © NEWS5 / Lars Haubner

Einen Überblick über die Schäden hatten die Beamten zunächst nicht. Bei Erlangen stürzten einige Bäume um.

Auch in der Oberpfalz zogen Gewitter durch, unter anderem über Regensburg. Dort waren laut Polizei keine gravierenden Schäden bekannt.

Die Ausläufer erreichten unter anderem auch Bereiche in Niederbayern, wie den Landkreis Straubing-Bogen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor Unwetterwarnungen für die drei fränkischen Regierungsbezirke und die Oberpfalz ausgegeben.

Demnach waren am Abend schwere Gewitter der Stufe drei von vier möglich.