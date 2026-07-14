Hier drohen Gewitter mit Unwetter-Potenzial

Gewitter sollen am Dienstagabend über das Osterzgebirge hinwegziehen. (Symbolfoto) © Nicklas Walther/onw-images/dpa

Laut DWD-Prognose ziehen Gewitter aus Nordwesten kommend zwischen 18 und 20 Uhr über ein Gebiet von Freital bis Altenberg.

Sie könnten dem Warnlagebericht zufolge auch Unwetter-Potenzial besitzen. "Dabei tritt lokal eng begrenzt heftiger Starkregen mit Mengen bis 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel und Sturmböen um 75 km/h auf", heißt es.

Aufgrund der langsamen Zuggeschwindigkeit der Gewitter seien punktuell auch extreme Unwetter mit Starkregenmengen von mehr als 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, größerem Hagel und schweren Sturmböen um 95 km/h möglich.

Nach derzeitigem Stand soll Dresden nicht betroffen sein.